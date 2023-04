La paume de la main en guise d’écran de smartphone : un rêve ou bientôt une réalité ?

A terme, l'ambition de Humane est de construire la première plateforme à la fois matérielle et logicielle d'intelligence artificielle, pleine de bonnes intentions et respectant de grands principes (être innovant, éthique, efficace, inclusif et centré sur l'humain. ). En attendant, il ne s'agit encore que d'un concept, plus proche d'un assistant intelligent que d'un véritable smartphone, mais ouvre la voie à de nouvelles technologies.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la peau est utilisée comme vecteur de technologies. Par le passé, le MIT en association avec Microsoft, avait par exemple développé une technologie de tatouage connecté, destiné à contrôler certains objets à distance, par de simples gestes sur la peau. Des chercheurs japonais ont, depuis, mis au point des patchs permettant un suivi en temps réel de sa température, de son taux de glycémie ou de sa tension artérielle.

La technologie existe, reste maintenant à l'appliquer et, surtout, à la démocratiser.