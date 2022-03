La patrimoine Ukrainien est-il en danger ?

L’intensification de la guerre en Ukraine a provoqué la destruction de certains lieux comme la cathédrale de l’Assomption à Kharkiv ou encore le Musée d’histoire et d’art local Ivankif à Kiev. Destructions innocentes ou non ? Dommages collatéraux ou stratégie militaire ? Hélène Maquet creuse cette question de l’enjeu stratégique du patrimoine culturel dans le conflit armé.

De nombreux exemples nous rappellent la vulnérabilité des monuments pendant les guerres. La convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé interdit les destructions de monuments à caractère religieux ou artistique à l'exception d'objectifs militaires impérieux. Cette convention a été ratifiée par la Russie. L’Ukraine abrite 7 sites enregistrés au Patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que d’autres sites remarquables, sans compter les nombreux bâtiments culturels comme les musées, théâtres, opéras, bibliothèques et églises. Parmi les bâtiments touchés, on compte notamment le Musée d'histoire et d'art local Ivankif au Nord de Kiev. Celui-ci a été le 1er bâtiment de la ville incendié par les troupes russes selon les observateurs locaux et toute une série de tableaux a disparu. De nombreux monuments historiques et statues présentes dans des espaces publics ont également été emballés pour être protégés.

La destruction de la culture ukrainienne fait-elle partie de la stratégie militaire russe ?

C’est la thèse que partage Eva Portel, doctorante et chercheuse en Sciences Politique à Bordeaux sur le média " The Conversation ". Cette dernière essaie de voir ce que les destructions de monuments nous apprennent de la guerre en Ukraine. Elle pointe le précédent de 2014 après l’annexion du territoire de la Crimée par la Russie avec la promulgation d’une loi sur les sites criméens de patrimoine culturel considérant que les objets et monuments faisaient partie intégrale de la richesse nationale et la propriété des peuples de la Fédération de Russie. Cette loi a conduit à l’appropriation de plus de 4000 objets, oeuvres d’art, objets archéologiques mais aussi à la destruction de monuments, parfois remplacés par des monuments à la gloire de l’envahisseur de telle manière que l’identité ukrainienne (qui est fondée sur toute une série d’éléments culturels) s’est retrouvée attaquée.

Les destructions culturelles sont-elles une stratégie en tant que telle ?

C’est une question qui a également été posée par le Nordic Center for Cultural Heritage and Armed Conflict (CHAC) associé à l’OTAN. On peut lire dans un de leurs rapport à ce propos que l’appropriation, la manipulation, la destruction de biens culturels peut et est d’ores et déjà employée comme un élément de la guerre hybride dans le domaine cognitif en vue de créer des effets politiques, stratégiques ou tactiques. La guerre hybride est cette partie de la guerre qui est menée sans les armes et dans laquelle on retrouve la désinformation, la déstabilisation, l’agitation des fractures sociétales, etc. Désormais, pour l’OTAN, les biens culturels et notamment les biens classés au Patrimoine mondial de l’humanité peuvent être utilisés comme des outils de cette guerre hybride. Leur destruction a une immense puissance symbolique qui peut avoir un impact sociétal, miner la cohésion et l’identité commune des peuples. Détruire les biens culturels d’un peuple offre la possibilité d’une part de déstabiliser une société et d’autre part de réécrire l’histoire. Et ne pas parvenir à protéger ces biens culturels peut avoir des conséquences tactiques et stratégiques dans le conflit. Une guerre est aussi perdue quand le patrimoine est détruit et qu’il n’y a plus d’accès à l’histoire et à la culture commune. La protection des objets culturels représente donc un moyen de résistance ainsi qu'un moyen d'identifier le patrimoine culturel et d'affirmer son identité face à l'envahisseur.