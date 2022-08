La Patinoire de Liège rouvre pour une nouvelle saison, celle de son 10e anniversaire

Pour oublier la chaleur, pourquoi ne pas aller chercher la fraîcheur sur la glace d’une patinoire ? Celle de Liège est justement à nouveau accessible depuis ce mardi. Elle avait clôturé sa précédente saison le 22 mai. Elle a donc lancé la nouvelle ce 16 août, une date habituelle. "La Patinoire de Liège, chaque année, ouvre à la même date : le 16 août. Ce choix est dû aux festivités du 15 août.", explique Axel Duchateau, coordinateur de la patinoire.

Cette réouverture a évidemment été préparée. "On compte plus ou moins trois semaines avant d’avoir la formation entière de la glace parce qu’il faut le temps que toutes nos installations frigorifiques soient remises en route.", explique Axel Duchateau, "Il faut le temps d’arroser la piste pour former la glace et, également, entretenir le bâtiment. C’est pour ça que la patinoire est fermée pendant environ deux mois et demi."

La réouverture de la Patinoire de Liège était attendue avec impatience. Les premiers à profiter de la nouvelle glace ce mardi étaient avant tout là par intérêt pour le patinage mais beaucoup n’étaient pas indifférents à la possibilité de se rafraîchir en même temps. "Autant profiter de deux plaisirs en un.", relève le coordinateur, "Comme il fait chaud en extérieur, ça attire plus de monde. Les gens cherchent du rafraîchissement."

Cette saison est particulière pour la patinoire comme le précise Axel Duchateau : "Cette année, on fête un double anniversaire : les 10 ans de la Patinoire de Liège et les 25 ans du club de hockey sur glace des Bulldogs de Liège. Donc on va organiser le week-end des 9, 10 et 11 décembre 2022 nos anniversaires en parallèle. On va proposer plusieurs activités et des surprises à tous nos usagers.".