La patinoire de Liège : le paradis des amoureux de la glace

Si vous souhaitez améliorer votre technique, vous pouvez vous inscrire au collectif CPLA, le club de patinage artistique de Liège. Clara Baiwir, entraîneuse du collectif : "Au sein de la patinoire de Liège, on reçoit des tout-petits dès l’âge de 3-4 ans jusqu’aux adultes pour une panoplie de cours. Nous avons des cours récréatifs ainsi que des cours pour nos compétitrices."

Les plus robustes d’entre vous pourront se diriger vers le hockey sur glace, ce sport qui se développe de plus en plus en Belgique. La patinoire de Liège accueille l’équipe des "Bulldogs" qui évolue dans le championnat belgo-hollandais depuis la saison 2015-2016. Gaëtan Martin est entraîneur : "Ici au Bulldogs, on commence avec les enfants à partir de 4 ans et puis on va dans toutes les catégories jusqu’aux élites où on a des joueurs professionnels qui jouent en championnat belge."