La patinoire de Liège fête ses 10 ans

Elle s’étend sur 1800 mètres carrés de glace. La patinoire olympique de Liège célèbre son dixième anniversaire ce week-end. Située dans le complexe de la Médiacité, elle succède depuis une décennie maintenant à l’ancienne patinoire de Coronmeuse qui a fermé en 2011.

Ça provoque une sensation de liberté !



La patinoire de Liège est l’unique patinoire Wallonne. Elle accueille régulièrement des professionnelles comme des équipes de Hockey mais aussi des amateurs comme des groupes d’adolescents. A l’heure des écrans et des réseaux sociaux, les patins ont toujours la cote auprès des jeunes. "J’aime le patinage artistique donc du coup j’essaie de faire des figures, je sais faire la moitié de la patinoire sur un pied et je sais sauter," explique une jeune amatrice, "Patiner ça fait du bien, ça rafraîchit et on fait un peu de sport aussi. Ça provoque une sensation de liberté, on oublie un peu nos soucis."