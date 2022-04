La pâte feuilletée, c’est vraiment compliqué ?

Comme souvent en cuisine française, il y a le résultat et le chemin pour y parvenir ! Selon votre degré d’expertise, d’exigence, de perfectionnisme, selon votre temps, la pâte feuilletée va vous paraître plus ou moins compliquée à réaliser.

Une pâte feuilletée est faite de 500 grammes de farine, 250 grammes d’eau, 300 grammes de beurre et un peu de sel.

On va laminer la pâte obtenue, c’est-à-dire l’étendre en couche mince, la recouvrir de matière grasse, à savoir un beurre manié composé de moitié beurre et moitié farine. On plie en deux comme un portefeuille, on recouvre de beurre, on fait un pivot d’un quart de tour, on replie, on rebeurre. On obtient ainsi une succession de strates de pâte et de gras alternées.

A la cuisson, la pâte va cuire, presque frire, et le gras va fondre, disparaître, en laissant de l’air. Et c’est comme ça qu’on obtient un feuilletage. Plus il y a de couches, plus ça croustille. Classiquement, on fait 6 tours, 6 pivots, pour obtenir 6 plis de pâte.

Il existe même une recette mathématique pour obtenir un feuilletage parfait. Ecoutez ici !