La Patagonie sera-t-elle le nouveau Far West ? L’enfer des populations locales face aux industries

Ce dimanche, les équipes d'Enquête exclusive mettent le cap sur la Patagonie. Longtemps préservée des activités humaines, cette région est à présent la proie d’industriels cherchant à capitaliser sur ses ressources.

Avec seulement 4 habitants au kilomètre carré, la Patagonie est l’un des pays les moins densément peuplés de la planète. Et pour cause : le moins qu’on puisse dire, c’est que ce territoire d’Amérique du Sud n’est pas des plus praticables. Glaciers, savanes, montagnes et bras de mer… La Patagonie est avant tout une terre dominée d’un bout à l’autre par la nature, de prime abord difficile à appréhender pour l'Homme.

Longtemps, c’est d’ailleurs cette inaccessibilité qui permit de maintenir ce petit bout de terre à l’abri des activités humaines. Mais depuis quelques années, le voici pris d’assaut par de plus en plus d’investisseurs, cherchant à se mettre au vert pour échapper à leur vie à cent à l’heure.

Car à mesure qu’elle se raréfie, la nature devient un luxe, que ne peuvent plus se payer que les plus riches…