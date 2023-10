La Pat’Patrouille : La Super Patrouille, le film", une aventure spectaculaire et émouvante pour toute la famille

Depuis dix ans, La Pat’ Patrouille fait le bonheur des enfants sur les petits écrans, entre intrigues policières et humour au plaisir contagieux . En 2021, la fine équipe montait en grade avec un réjouissant premier long métrage destiné au cinéma. Deux ans plus tard, elle revient pour une nouvelle mission encore plus trépidante qui lorgne du côté des films de super-héros .

Portée par une animation rythmée et hyper colorée, cette nouvelle aventure décoiffante fait de Stella, le plus petit membre de l’équipe, l’élément central de son histoire, ses insécurités étant explorées afin de démontrer que, face au danger, même l’élément en apparence le plus faible peut faire la plus grande des différences.