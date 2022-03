La Passion selon Saint-Matthieu de Bach superbement dirigée par Raphaël Pichon

Pâques approche, et les enregistrements de musique de circonstance refleurissent à peu près comme les crocus. Parmi les gros poissons de cette cuvée 2022, une Passion selon Saint-Matthieu superbement dirigée par Raphaël Pichon.

Ce n’est pas le premier disque Bach du chef français et de son ensemble Pygmalion (ils avaient déjà enregistré les motets et un disque de cantate) mais, et Pichon est le premier à le souligner, la Saint-Matthieu est une sorte de Graal. Et de préciser même que la fondation de Pygmalion avait comme seule certitude et grand rêve de jouer l’œuvre pour ses dix ans !

Après une première en 2016, l’enregistrement a été patiemment mûri à travers plusieurs exécutions en concert, et se présente aussi comme le produit d’une amitié musicale. Autour de Pichon et son ensemble Pygmalion (instruments d’époque bien sûr), on retrouve en effet, en solistes mais aussi dans les chœurs, les complices habituels qui sont autant de pointures du chant : Sabine Devieilhe, Lucile Richardot, Reinoud van Mechelen ou encore Julian Prégardien en Evangéliste et Stéphane Degout en Christ.

Alors, oui, même si la discographie de la Saint-Matthieu est chargée d’excellentes versions, celle-ci vaut assurément le détour aussi.

3 CD Harmonia Mundi /Integral