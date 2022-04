La Passion selon Saint Matthieu dans l'écrin de la Chapelle Royale du Château de Versailles pour le Vendredi Saint

La Chapelle Royale du Château de Versailles reçoit le chœur et l'orchestre de l'Ensemble Pygmalion, dirigés par leur directeur musical Raphaël Pichon. Ils interprétent la Passion selon Saint Matthieu de Jean Sébastien Bach. Un concert qui avait été dédié aux victimes des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. A voir ce vendredi 15 avril à 21h35 sur La Trois.

Ils sont rejoints par un casting de chanteurs exceptionnels, avec notamment le ténor Julian Prégardien, la basse Stéphane Degout et la soprano Sabine Devieilhe.

La Passion selon Saint Matthieu est une œuvre monumentale qui nécessite pas moins de deux chœurs, deux orchestres, quatre solistes et un récitant incarnant Matthieu l'évangéliste. Mais au-delà de cette masse sonore hors du commun, c'est la tension dramatique du récit de la Passion du Christ qui tient en haleine le spectateur durant ces trois heures de musique.

Entre affliction et espérance, joie et découragement, la Passion selon Saint Matthieu parcourt le spectre des passions humaines et semble les sublimer en une expression archétypale, comme en témoigne l'air " Erbarme dich ", probablement l'air le plus célèbre de cette œuvre grandiose, qui exprime admirablement le remord et la douleur de Pierre lorsqu'il " se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Et, sortant dehors, il pleura amèrement. " (Mt XXVI, 75)

Producteur : CAMERA LUCIDA

Réalisation : Colin Laurent

Direction musicale : Raphaël Pichon

Interprètes :

Ensemble Pygmalion

Julian Prégardien, évangéliste

Stéphane Degout, Jésus & basse I

Sabine Devieilhe, soprano I

Maïlys de Villoutreys, soprano II

Damien Guillon, alto I

Lucile Richardot, alto II

Samuel Boden, ténor I

Thomas Hobbs, ténor II

Christian Immler, basse II