La passion des trains nippons et ses dérives

"Les comportements ont empiré, c’est sûr", déplore Masao Oda, photographe amateur de convois ferroviaires depuis 50 ans. Selon le journaliste spécialisé Jun Umehara qui a travaillé pour l’un des plus célèbres magazines ferroviaires au Japon, le comportement de plus en plus agressif de certains toritetsu est lié à leur quête du cliché parfait.

Toujours selon lui, ce comportement s’explique aussi par un moins grand nombre de locomotives mises à la retraite. "Chaque train a son baroud d’honneur qui, pour eux, est la dernière pièce du puzzle pour leur collection de photos". "L’idée de ne pas avoir cette dernière pièce est presque intolérable", ajoute-t-il.