La passion de Jason Kay pour les voitures de luxe, loin de l’image écolo de Jamiroquai

Démarrons sur les chapeaux de roues avec Jason Luis Cheetham mieux connu sous le nom de Jason Kay. Le chanteur de Jamiroquai, sous des couvre-chefs assez extravagants, est un fou de bagnoles. Au dernier recensement, il possédait pas moins de 70 voitures dont certaines sont exclusives.

Dingue de vitesse, il a un circuit automobile dans sa propriété. Il a aussi déclenché une tempête médiatique en Grande-Bretagne, lors d’une interview, il a dit qu’il avait atteint 175 miles/h, (282 km/h) sur des routes publiques alors qu’il avait perdu son permis de conduire pour la 3e fois.

Côté voitures exclusives, Jason Kay a fait partie des heureux élus qui ont pu acheter une Ferrari Enzo qui a été construite à 400 exemplaires seulement. Un sacré bolide, équipé d’un moteur V12 de 6000 cm3 qui offre 660 chevaux pour 1255 kg et abat le 0 à 100 km/h en 3,65 centièmes, consommation moyenne 23 L/100 km et 545 gr de CO2 par km, en totale contradiction avec les morceaux ''Emergency on planet Earth'' et "When you go to learn ?" de Jamiroquai.