La passerelle endommagée sur la Meuse à Ougrée démontée ce vendredi

La passerelle endommagée va être découpée en plusieurs morceaux qui seront déposés pour les uns sur des barges et pour les autres sur le site de l'ancienne cokerie. "Ce vendredi matin, on va commencer les découpes au chalumeau pour couper cette passerelle en trois morceaux qui seront évacués" précise Frédéric Oury. "Toutes les découpes finales seront réalisées via nacelle ou via une grue télescopique avec les gens qui sont dans le panier pour faire ça en toute sécurité. On coupera avant la première pile et on coupera la symétrie de l'autre côté. Une grue va prendre ce morceau qui sera déposé dans une barge comme ça on libère la Nationale le plus rapidement possible. L'autre morceau sera pris par la grue sur le site d'ArcelorMittal et déposée sur le même site pour être débitée dans l'ancienne cokerie. Les deux morceaux centraux seront pris par deux bigues et déposés sur le quai un petit peu à l'aval pour être également débités. L'opération doit être au finish parce qu'en coupant, on déstabilise encore la passerelle et on arrive donc à un point de non-retour. C'est une opération qui va probablement se prolonger sur la soirée, peut-être également durant la nuit, mais on espère bien que ce soir, l'ensemble de la passerelle sera déposé."

Reprise de la circulation ce weekend

Les quais doivent être rendus à la circulation ce samedi dans la journée. En ce qui concerne la navigation sur la Meuse, c'est un peu plus compliqué: il faut d'abord résoudre la question des piles en béton ancrées dans la rivière: les enlève-t-on ou les laisse-t-on là?