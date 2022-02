La passerelle de Walibi Express fait peau neuve

Avec son look atypique, la passerelle piétonne de Walibi en forme de train est bien connue dans la région de Wavre. Une des portes d’entrée du parc d’attractions fait actuellement peau neuve. Ce mardi, des ouvriers sont occupés à démonter le décor de train. "La passerelle a besoin d’une rénovation assez conséquente" détaille le parc d’attractions. "La structure va être rénovée, des parties remplacées, le décor repeint".

La passerelle est fermée pour la durée des travaux. Elle est peu utilisée en ce moment puisque le parc est fermé. Mais pour les personnes qui veulent se rendre de la gare Bierges-Walibi à Aqualibi, une déviation est mise en place via un passage piéton situé sur la N238. Les travaux devraient durer entre un mois et un mois et demi. "La passerelle sera à nouveau accessible à l’ouverture du parc".