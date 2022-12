La passe lumineuse et à l'aveugle du génie Messi pour trouver Molina sur le premier but argentin

Lionel Messi est un génie. Il l'a encore prouvé ce vendredi soir lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et l'Argentine.

Dans un match plutôt fermé entre deux équipes crispées par l'enjeu, la délivrance ne pouvait venir que de lui. À la 35e minute de jeu, Messi, positionné aux 40 mètres, accélère et délivre un sublime caviar pour Nahuel Molina, parti dans la profondeur. La passe, à l'aveugle, est fantastique. Avant d'arriver dans les pieds de son latéral droit, le ballon passe entre les jambes de Nathan Aké et au milieu de six défenseurs hollandais, tous surpris par cette passe incroyable. Par la suite, Molina ne peut se manquer et ouvre le score pour l'Albiceleste (0-1, 35').

En mission, "La Pulga" est inarrêtable et va même inscrire un penalty peu avant le dernier quart d'heure (0-2, 73'). Son dixième but en Coupe du monde...

L'Argentine va ensuite se faire peur en encaissant deux buts dont une superbe combinaison sur coup franc à la 101e minute du match. L'Albiceleste va néanmoins se qualifier pour les demi-finales au terme d'une nouvelle séance de tirs au but.