La pass Cineville célèbre son premier anniversaire

Ce 28 septembre, Cineville invite les cinéphiles à une grande fête pour célébrer son premier anniversaire.



Créé aux Pays-Bas en 2009, le pass Cineville a fait son apparition en Belgique en septembre 2022, avec une offre plutôt alléchante pour celles et ceux qui aiment se rendre au cinéma régulièrement. Via un abonnement mensuel, ses membres ont un accès illimité à l’offre de films des salles Art & Essai.



Lancée d’abord à Bruxelles, la carte étend de plus en plus en plus son domaine : à l’heure actuelle, elle donne accès à 7 cinémas indépendants de la capitale (Aventure, Cinematek, Galeries, Kinograph/Cineflagey, Nova, Palace et Vendôme) 3 à Liège (Sauvenière, Le Parc et Churchill) et 1 un Namur (Caméo). D’autres cinémas wallons devraient s’ajouter à l’offre dans les prochains mois.



Du côté de Cineville, on se réjouit de ces chiffres : "Plus de 5.000 membres sont abonné.es au pass" peut-on lire dans le communiqué de presse. Et plus de la moitié auraient entre 20 et 30 ans. "Un abonné Cineville va deux à trois fois par mois au cinéma" rajoute Thibaut Quirynen, directeur du pass. Pour aller voir quels films ? "Sans grande surprise, on a Barbie et Oppenheimer qui trustent les premières places (des films les plus vus avec la carte), mais ce n’est pas forcément représentatif, parce que les abonnés Cineville vont "voir tout". Dans le top 15 de l’année, on retrouve "Dalva", "Vers un Avenir Radieux", etc."



Parmi les cinémas les plus plébiscités par le public de Cineville : la Cinematek, dont une belle partie des entrées se font via la carte. Un encouragement à la découverte le pass ? "On sait que plus un film est de niche, plus la part de spectateurs Cineville est grande ".



Alors que sa première année se clôture, Cineville organise une fête dans les Jardins du Grand Hospice à Bruxelles. Au programme : dj sets, bars et un quiz cinéma avec de multiples récompenses à la clé. "C’est ouvert à tout le monde, pas juste aux abonnés !" souligne Thibaut Quirynen."On est là pour faire la fête.".