La partition de musique présente dans un tableau de Jérôme Bosch déchiffrée et enregistrée

L’œuvre est un véritable terrain de jeu pour les historiens de l’art, tant le triptyque regorge de motifs et de symboles à analyser. Les panneaux de droite et du centre ont une palette de couleur assez claire, avec une prédominance de vert : le panneau de droite représente l’union entre Adam, le premier homme, et Eve, la première femme, célébrée au Paradis par Dieu qui a pris les traits du Christ, le panneau central dépeint un enchevêtrement de corps, féminins et masculins, mangeant des fruits et côtoyant de nombreux animaux, représentant l’humanité pécheresse avant le Déluge.