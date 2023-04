La participation ou non des athlètes transgenres aux JO de Paris dépendra des fédérations internationales

La ministre française des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a rappelé mercredi que la présence de sportifs transgenres aux JO de Paris en 2024 dépendrait des règles mises en place par les fédérations sportives internationales. "C'est un sujet difficile et évolutif dans lequel on doit naviguer entre deux exigences : inclusion et respect de l'équité sportive", a-t-elle dit sur la chaîne Franceinfo, alors qu'elle était interrogée sur la récente décision de la Fédération internationale d'athlétisme (FIA) d'exclure les transgenres des compétitions féminines.