La parosmie, c'est quoi ?

Si le Covid-19 engendre des conséquences beaucoup plus graves, on ne peut pas nier qu'il a mis l'odorat des personnes infectées à rude épreuve. Il a d'abord été question d'anosmie, un mot qui a fait couler beaucoup d'encre dès le début de la pandémie et qui se caractérise par une perte de l'odorat. Un autre terme a fait ensuite son apparition : la parosmie.