La panoplie du cycliste pour rouler en toute sécurité

Des éclairages qualitatifs

Les éclairages sont obligatoires dans la pratique du vélo, contrairement au casque. La loi impose à tous les cyclistes de rouler avec un catadioptre blanc à l’avant et un catadioptre rouge à l’arrière. Il est aussi important d’avoir des catadioptres jaunes ou orange sur les pédales, ainsi que des catadioptres orange dans les rayons des roues. Il existe des feux pour tous les budgets; certains, plus perfectionnés, vous permettent notamment de signaler vos changements de direction et autres freinages. Vous pouvez aussi opter pour des lumières rechargeables avec un câble USB.

Un cadenas suffisamment épais

Un vélo peut coûter cher, surtout s'il est électrique, alors pas question de se le faire voler. Pour se protéger du vol, la meilleure solution est le cadenas.

Il est important d’adapter celui-ci à votre vélo et de se questionner sur l’emploi que vous allez en faire : si vous comptez laisser votre vélo chaque nuit dehors, équipez-vous d’un bon cadenas. Si c’est pour des arrêts de temps en temps en pleine journée, vous ne devez pas avoir le must des antivols. Il est généralement conseillé de mettre 10 à 15 % du prix du vélo dans l’antivol.

Vous voilà maintenant bien équipés pour circuler sur les routes et sentiers en toute sécurité !