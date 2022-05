La pandémie nous a rendu plus créatifs mais à quel point ?

Les scientifiques ont constaté que le confinement a été psychologiquement éprouvant pour la plupart des sondés. D'autres études avaient déjà mis en lumière cette tendance inquiétante. Des chercheurs de la Duke-NUS Medical School de Singapour ont précédemment affirmé qu'un adulte sur trois souffre de détresse psychologique liée au Covid 19 dans le monde. Selon eux, la pandémie a particulièrement fragilisé le bien-être mental des femmes, des jeunes adultes et de ceux dont le statut socio‑économique est le moins élevé.

Si le confinement et les restrictions sanitaires ont été délétères pour notre santé mentale, ils ont un effet bien plus bénéfique sur notre créativité. De nombreux participants de l'étude de l'Institut du Cerveau ont déclaré s'être sentis plus créatifs durant ces temps troubles. Ce changement positif peut être lié au fait qu'ils se sont retrouvés avec plus de temps libre, qu'ils se sont sentis plus motivés durant le confinement ou encore qu'ils aient ressenti le besoin de s'adapter à une situation inédite. Autant de facteurs psychologiques qui peuvent favoriser la créativité.