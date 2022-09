"La pandémie est terminée": pas vraiment. Voici pourquoi il faudrait se préparer collectivement à la prochaine vague

"La pandémie est terminée", assurait le 18 septembre dernier le président américain Joe Biden lors d’une interview à CBS, même si les Etats-Unis conservent un niveau de vigilance important. "La fin de la pandémie est en vue" nuançait le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mais d’autres épidémiologistes mettent en garde : de nouveaux sous-variants risquent de rendre la nouvelle vague, annoncée en octobre, encore plus importante que prévu. Avec quels risques ? Quelles conséquences ? Et comment s’y préparer ?

Le point avec Emmanuel André, microbiologiste à la KULeuven, et membre de la plateforme de surveillance génomique :

1) De nombreux sous-variants, mais un qui semble s’imposer chez nous ces derniers jours…

BA.1, 2, 5, 2.75, Q1, Q1.1 Il y a de quoi y perdre son latin ou son grec, puisque tous sont désormais des descendants d’Omicron. On a beaucoup parlé de nouveaux variants ces derniers mois, mais il semble difficile de savoir lequel suivre au final.

Pour Emmanuel André, "ça commence à devenir plus clair. Contrairement à ce qui s’est passé l’an dernier, on n’a plus de variants qui sortent "de nulle part". Ici, depuis début 2022, c’est Omicron qui a réussi à se diversifier, donc les nouveaux variants sont à chaque fois des sous-lignées d’Omicron. Au début, on a assisté à l’émergence de BA.1 et BA.2, puis on a vu en Europe BA.5 prendre le dessus, et ailleurs des sous-variants de Ba.2, qu’on a appelé BA.2.75.

Sur papier, BA.2.75 semblait plus transmissible que BA 5, donc on surveillait plutôt ce variant en pensant qu’il prendrait le dessus sur les autres. Mais depuis quelques semaines, et surtout ces deniers jours, au sein de cette nébuleuse de sous-variants, quelques-uns ont l’air de sortir du lot : deux qui descendaient de BA.2 et un de BA.5.

"Même s’ils ne sont pas des mêmes sous-lignées, ils ont des mutations supplémentaires, qui sont assez semblables, une évolution convergente donc, alors qu’on s’attendrait justement à ce qu’ils divergent. Des mutations qui concernent la protéine spike", soit l’interface avec les cellules humaines : les mutations dans cette interface font que ces sous-variants sont performants dans le contexte immunitaire mondial, où le virus de base est déjà (re) connu.

"Parmi ces trois sous-variants qu’on surveille avec attention, un semble se développer rapidement, et le Royaume-Unie a donné l’alerte à ce sujet, c’est celui qu’on appelle "BQ1.1", "qui découle de BA.5 initialement, précise Emmanuel André. Même s’il a été décrit initialement en Afrique de l’Ouest, c’est en Europe qu’il semble aujourd’hui se développer".