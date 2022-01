La pandémie a boosté les cyberattaques : elles sont plus nombreuses, ciblent surtout les entreprises et les données

Même si elles se multiplient, les attaques visant les individus ne sont pas les plus intéressantes pour les pirates informatiques en comparaison avec celles ciblant les entreprises, peu importe leur taille, qui leur demandent plus d’efforts mais peuvent leur rapporter de plus grosses rançons. En Belgique, environ 1000 entreprises ont été ciblées en 2021. La majorité des attaques analysées se présentaient sous la forme de logiciels malveillants (28,8%), suivies par un peu plus d’un quart de rançongiciel (26,4%) et d’une attaque sur cinq par ingénierie sociale, via un email (19,7%).

Les cyberattaques peuvent être dévastatrices pour les entreprises, surtout de petite taille. Et pourtant, bien qu’elles soient régulièrement la cible de pirates informatiques, 50% d’entre elles ne sont pas préparées pour y faire face, alerte-t-on chez Mastercard.