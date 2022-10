"La Paloma Adieu" : ou la poésie de la maladie pour la dernière révérence d'Arno

"Le soir ma mère nous chantait quand j'étais enfant / L'histoire d'un bateau perdu et d'un oiseau blanc / Un jour, le bateau s'en va droit vers l'océan / Et seule, le cœur plein d'amour, une fille attend / Le marin lui a dit : 'N'oublie pas je t'aime'. L'hiver et le printemps, elle attend quand même / Elle voit un oiseau blanc se poser près d'elle / Qui portait quelques mots au creux de son aile / La paloma adieu / Adieu, c'est toi que j'aime / Ma vie s'en va mais n'aie pas trop de peine / Oh mon amour, adieu".

On pense que le texte est écrit ainsi à la légère, le texte français est signé Catherine Desage. Le texte espagnol est légèrement différent. On pense qu’il s’agit d’un texte sentimental sans queue ni tête. Or, l’histoire du marin qui prend le large, la fille qui l’attend. L’aventure du bateau perdu et de l’oiseau blanc. Tous ces éléments du récit sont empruntés à une légende qui a pris forme après un épisode de l’invasion de la Grèce par la Perse en 492.

Durant cette campagne, la flotte, commandée par le général perse Mardonios, a été prise dans une terrible tempête au large du Mont Athos. Des navires ont coulé. Et des navires qui ont coulé, on a vu s’envoler des oiseaux blancs. Les historiens croient savoir qu’il s’agit de pigeons voyageurs. Et c’est ainsi qu’est née cette légende de la colombe. 'Paloma' signifie 'colombe' en espagnol, la colombe messagère du marin perdu en mer.

Cette colombe qui, comme dans la chanson, "portait quelques mots au creux de son aile".

Et donc, les motifs de la légende, le bateau dans la tempête, la mer qui éloigne les amants et l‘envol d’oiseaux blancs, se retrouvent dans la chanson de Mireille Mathieu.