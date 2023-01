La Palme d’Or Ruben Östlund va aider le public à être moins "passif" au cinéma

Le réalisateur suédois Ruben Östlund, double lauréat de la Palme d’Or, a annoncé mercredi qu’il allait mener une expérience pour faire davantage réagir le public jugé "passif" au cinéma, en se muant en chauffeur de salle.

Face à un public suédois réputé peu expansif, le nouveau maître du cinéma scandinave va jouer ce rôle improbable fin janvier lors du prochain festival de Göteborg, dans le sud-ouest de la Suède.

Afin de mener son projet à bien, le réalisateur satirique et provocateur va "diriger" le public lors d’une projection de son dernier film, Sans Filtre (Triangle of Sadness en version originale), deuxième Palme d’Or du réalisateur après The Square en 2017, a-t-il annoncé dans un communiqué.