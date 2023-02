La "paix des braves", vraiment, parmi les mandataires politiques verviétois ?

La politique verviétoise redevient-elle un long fleuve tranquille ? Après des années de dissensions au sein des diverses majorités locales, après des démissions et exclusions qui ont éclaté presque tous les groupes d’élus, une sorte de "paix des braves" semble se dessiner, avec la réintégration d’Alexandre Loffet, bourgmestre faisant fonction dans la section du parti socialiste. Il est l’invité de Liège en Prime. Alors que la cité lainière reste en délicatesse financière, alors que la ville demeure en manque de commerces, de logements et d’habitants, alors que l’après-inondation accentue les difficultés de gestion, quels sont les défis de cette fin de législature, et comment les relever ?

La première réponse fuse : "Le premier enjeu, c’est que, quand une feuille de route a été fixée, elle soit respectée." Mais ça risque fort de ne pas suffire : les démolitions, reconstructions, réaménagements d’après-inondations sont insuffisamment subventionnés par le gouvernement wallon. Mais comment obtenir plus ? C’est un appel à la cohésion, indispensable au niveau local. Alors que "la moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres au conseil communal."

L’intéressé se dit à l’aise dans la fonction mayorale. Mais sans vouloir tirer des plans sur la comète : les élections, c’est dans un an et demi. La Vesdre a le temps d’encore couler sous les ponts d’Arcole.