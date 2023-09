"Là où le soleil se couche", le théâtre brille

20h30, l’aède libère le cordon qui sépare le public de la scène et accompagne les premiers spectateurs jusqu’à leurs sièges. Les acteurs font leur entrée, leur chant puissant plonge la salle dans une ambiance électrique annonciatrice de la fable épique qui s’apprête à se déployer devant eux. Un récit où se superpose réalité et fiction, deux temps qui s’entrecroisent, se mêlent et se complète. Dans la réalité, nous retrouvons Claus Meyer, metteur en scène adulé des scènes européennes. Il participe aux côtés de son actrice principale et d’Amin, jeune réfugié, à un débat organisé à l’issue de sa dernière création : Autodafé d’une Histoire de l’Europe. Très vite, les choses vont s’envenimer entre l’actrice et le metteur en scène. Le débat sur le rapport du théâtre au réel tourne à la dispute grotesque jusqu’aux aveux du jeune Amin, révélateurs d’une tout autre réalité.

Avec cet épisode résonne parallèlement la fiction. Le récit d’une famille qui dans le sud de la France se déchire. A l’écart du monde, dans un domaine viticole qui se meurt, Camille écrivain retraité et alcoolique, Carla fille du vigneron et sa mère Marie nationaliste et raciste s’aiment et se haïssent. Francis, le frère de Carla est un ex-trader ruiné. Accompagné de sa jeune fille de quinze ans, Sun, il décide de retourner auprès de sa sœur avec pour seul objectif de récupérer sa part de l’héritage laissé par son défunt père. Camille et Francis passent la journée à boire et manger tandis que Carla tente de cultiver une terre qui depuis longtemps semble morte. Un jour, Mahmoud parvient à passer les grilles qui encerclent le domaine. De quoi faire vaciller le mince équilibre subsistant à l’intérieur de la ville.