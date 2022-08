Là où chantent les écrevisses : L'enfant du marais

Fidèle au roman (dénouement final compris !), le film navigue entre le passé de Kya Clark et le présent de son procès, avec en filigrane, au fur et à mesure que se dévoile l’histoire de la jeune femme et que les gens défilent à la barre, la question de savoir ce qui s’est vraiment passé dans ce marais, ce jour d’octobre 1969 où Chase Andrews trouva la mort.

Volontiers dramatique, quand il est question du destin de cette gamine grandissant seule après que sa mère bien-aimée, ses sœurs et frère et son père alcoolique et violent ont successivement fui à jamais la maison, romanesque avec ce triangle amoureux qui voit la jeune femme tiraillée entre deux prétendants, le film, qui a tout du bon thriller judiciaire, est également une formidable ode à la nature et à sa beauté !

Au côté de Daisy Edgar Jones, repérée dans la formidable série Normal people, qui offre à son personnage de Kya un subtil mélange de vulnérabilité et de force, Taylor John Smith (Tate Walker), Harris Dickinson (Chase Andrews) et David Strathairn dans le rôle de l’avocat ajoutent leur talent à un film qui n’en manque déjà pas !

Surtout, laissez-vous prendre par le charme de Là où chantent les écrevisses !