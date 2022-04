La nutricosmétique, qu'est-ce que c'est ?

Connue depuis des années, la nutricosmétique a clairement le vent en poupe. Plusieurs études ont récemment fait savoir que le marché pourrait attendre près de 9 milliards d'euros d'ici 2026, l'Asie-Pacifique demeurant le leader incontesté avec entre 30 et 40% de parts de marché.

Il faut dire que l'approche de la beauté a totalement changé ces dernières années, et davantage encore depuis le début de la crise sanitaire. Il est de plus en plus question de "beauté holistique", qui floute les frontières entre beauté, santé et bien-être, et consiste à penser qu'avoir une jolie peau passe par un mode de vie plus sain : alimentation, sport, absence de stress, air non pollué.

Preuve que la tendance s'impose, l'industrie des cosmétiques a récemment vu arriver de nouveaux actifs, les prébiotiques et probiotiques, qui s'apprêtent eux aussi à bouleverser notre routine beauté en se basant sur le respect de notre microbiote et l'équilibre entre bonnes et mauvaises bactéries. Ces nouveaux cosmétiques sont proposés sous toutes les formes, à appliquer sur la peau et/ou à absorber par voie orale. Le changement ne fait que commencer...