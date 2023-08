Le 25 août 2023 de 20h30 à 23h : la Maison Verte et Bleue, Natagora et la commune d'Anderlecht vous proposent des présentations sur la vie des chauves-souris ainsi qu’une visite guidée pour partir à la rencontre des chauves-souris sur. Le rendez-vous est fixé rue du Chaudron, 1A à Anderlecht. L’inscription est obligatoire via l’adresse