La nuit du nouvel an : alcool, contrôles, météo et 3 fois plus d’accidents qu’à Noël

Quelques chiffres

La nuit du 31 décembre, plus d’1 accident sur 3 implique un conducteur sous l’influence de l’alcool. C’est au petit matin que ceux-ci sont plus nombreux. Entre 6h00 et 7h00, 6 conducteurs sur 10 impliqués dans un accident sont positifs.

La nuit de la Saint Sylvestre, il y a 63 accidents avec tués ou blessés contre 30 en moyenne en décembre et janvier. Cette même nuit, 35% impliquent un conducteur alcoolisé, la nuit de noël, 26%, les autres nuits, 16%.

La nuit du Nouvel An, le nombre d’accidents impliquant un conducteur sous l’influence de l’alcool reste élevé jusqu’à 9h alors que d’ordinaire, ce nombre baisse à partir de 4h.

Plus de 3 accidents sur 4 impliquent un automobiliste la nuit du nouvel an. En dehors des véhicules, 1 accident sur 10 implique un piéton.

Faites-vous partie des 13% d’amis ?

Toujours d’après Vias, face à un ami ayant trop consommé, 1 Belge sur 8 fait une remarque sans oser intervenir, 4 d’entre eux estiment que ce n’est pas leur responsabilité et ne disent rien.

Quand on tient à un ami, on le retient

Formule choisie en France pour sensibiliser les personnes qui reçoivent des convives.

Comment retenir un ami qui a bu ?

Vias conseil 5 choses, proposer de dormir sur place, se faire raccompagner, taxi. Demandez à d’autres personnes de vous aider à convaincre. Mettre en avant les signes qui montrent qu’il a bu. Parler des conséquences humaines en cas d’accident, pénalement, un retrait de permis de plusieurs jours peut avoir de graves conséquences au niveau professionnel et familial, sans compter l’amende de minimum 179 euros et enfin, la solution extrême, la confiscation des clés.

Combien de verres puis-je boire ?

La limite légale est de 0.5%, il est difficile d’établir une concordance entre le nombre de verres et l’alcoolémie. De nombreux facteurs entrent en jeu, le poids, nervosité, stress, le rythme auquel vous buvez. Une personne buvant une quantité x d’alcool, peut réagir différemment d’une semaine à l’autre.

Un verre donne environ 0.2% d’alcool chez un homme de 75kg et 0.3% chez une femme de 60kg.

L’alcool présent dans le sang est éliminé à un rythme de 0.15% par heure. Sans surprise, l’élimination se déroule plus lentement que l’absorption.

Les sanctions :

Le montant minimal d’une amende est de 179€ pour une alcoolémie de 0.5% avec une interdiction de conduire de 3 heures. Au-delà, 420€ d’amende et une interdiction de 6h00. Devant le tribunal, l’amende est de 1600€. A partir de 1.8%, le juge est obligé de vous condamner à installer un éthylotest antidémarrage.

Aucune pilule ou boisson ne permet de diminuer la concentration d’alcool dans le sang. Consommer du café, du jus d’orange, de l’eau sucrée ou du sucre ne sert à rien. Au contraire, le café a même pour effet de prolonger l’action de l’alcool dans le corps. L’oxygène (bol d’air vif) ne neutralise pas non plus l’alcool.

Pour une alcoolémie de 0.5 à 0.8%, le risque d’accident grave est de 2 à 10 fois plus élevé qu’en étant sobre. De 0.8 à 1.2% le risque est de 5 à 30 fois plus élevé, 1.2% ou plus, le risque peut être 200 fois plus élevé.

Du coté de l’AWSR, le discours est identique, surtout en termes de prévention. Elle dédie même un article aux cocktails sans alcool !