La Nuit du doc Belge: des perles de la production documentaire de chez nous

Grand Prix et Prix du Public en compétition national au BRIFF en 2020 (Brussels International Films Festival), ce film nous emmène à Saint-Nicolas, une commune liégeoise dominée en majorité absolue par le parti socialiste depuis plus d’un siècle. On y suit deux conseillers communaux de l’opposition qui, à l’approche des élections communales, rêvaient de bouleverser le jeu politique local. Ce film nous offre une plongée à la fois instructive et détonante dans la politique communale. Dancing Dog Productions en coproduction avec la RTBF / Storyhouse Films et Wallonie Image Production