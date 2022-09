"La nuit du 12", un polar doublé d’un drame, une excellente plongée dans nos états d’âme

Le film était sorti en salles en avril dernier, le voilà donc en DVD et Blu-ray chez Warner Home Video. Nous sommes en 1943. Les troupes alliées veulent débarquer en Europe. Elles ont choisi la Sicile. Pour éviter un véritable bain de sang, pour éloigner les Allemands des côtes italiennes, les renseignements britanniques mettent alors au point une ruse. Ils prennent un cadavre anonyme, ils l’habillent et glissent dans un porte-documents des papiers annonçant que les Alliés vont finalement débarquer en Grèce. Cette opération est baptisée Mincemeat ou en français dans le texte Opération Viande hachée…

Ce film "La ruse" s’inspire d’une véritable histoire, d’un incroyable récit, d’une opération folle, celle de faire passer un homme mort pour le plus grand des agents secrets. L’Histoire nous l’a déjà démontré, plus c’est gros, plus ça passe. Les services secrets de l’époque ont fabriqué de toutes pièces cet énorme mensonge pour tromper les Nazis. Ils ont inventé la vie d’un homme pour que leur histoire reste crédible. Ils ont poussé l’art de la fake news à l’extrême. C’est d’ailleurs ce que nous explique ce film : en temps de guerre, la désinformation est une arme redoutable. Un film qui pose aussi des questions comme "ça veut dire quoi être vivant ?", "qu’est-ce qui marque la vie d’un homme ?"

Il y a dans cette production anglaise du suspens et de la tension. On y retrouve tout le charme des films d’espionnage so british des années 50. Mais aussi de cette littérature noire si particulière, romanesque et vraie. Il n’est donc pas étonnant de retrouver dans le film "La ruse" un personnage comme Ian Fleming. C’est le papa de James Bond et c’est lui qui a soufflé l’idée de faire vivre ce mort ! Rajoutez encore à ce film de John Madden, le réalisateur de "Shakespeare in Love", un casting de fou emmené par Colin Firth et vous l’avez votre spectacle de la semaine.