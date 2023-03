La Nuit du 12 de Dominik Moll, fort de son succès aux César, ressort dans nos salles

The Son raconte l’histoire d’un père. D’un fils aussi… mais d’un père surtout. Un père, Peter, désemparé et perdu face à la dépression de son fils, Nicholas. Un ado de 17 ans qui vit très mal la séparation de ses parents, un élève qui sèche les cours, un jeune homme paumé qui a besoin d’attention et d’amour. Alors comment gérer sa propre vie d’adulte, son job, la nouvelle femme entrée dans son cœur et ce garçon en manque de tout ! ?

Ce drame, The Son, nous le devons à Florian Zeller, le réalisateur et dramaturge français du très émouvant The Father, film emmené par Anthony Hopkins — Oscar du meilleur acteur pour ce rôle —, parlait déjà de la famille, des rapports entre parents et enfants. Ce film évoquait la maladie d’Alzheimer aussi.

Ici, The Son évoque les mêmes rapports familiaux mais parle surtout de la déprime et du sentiment de culpabilité que les uns peuvent ressentir par rapport aux autres. Ici, vous avez le sentiment de culpabilité d’un père par rapport à l’état psychologique de son fils ! C’est toujours aussi grave et touchant. Et tout cela est joué par un Hugh Jackman juste et sensible.