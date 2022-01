"La Nuit des rois", une vidéo onirique et poétique magnifie des ballades méconnues de Schumann

Tout commence lorsque Laurence Equilbey imagine la mise en scène d’un spectacle centré sur quatre ballades, composées par Robert Schumann à la fin de sa vie : "Le Page et la fille du roi", "La Malédiction du chanteur", "Requiem pour Mignon" et "Nachtlied". Mais pourquoi réunir ces quatre pièces ? Car pour Laurence Equilbey, ces quatre pièces, qui nous plongent dans un univers onirique et chevaleresque, ont un fort potentiel narratif et opératique.

Laurence Equilbey fait alors appel à Antonin Baudry, auteur de la bande dessinée Quai d’Orsay et réalisateur du film Le Chant du loup, qui signe donc sa première mise en scène lyrique, nous plongeant dans un univers de conte, où se côtoient les princes et princesses et où il est question d’amour impossible, de meurtre et de malédiction dans un Moyen Âge romanesque.

Le spectacle a été donné en mai 2021 à La Scène Musicale de Paris et est disponible en vidéo à la demande sur la plateforme Arte Concert.