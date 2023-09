La Nuit des Musées à Mons, "Rattus" expo sur les rats et portes ouvertes au Théâtre National Wallonie Bruxelles

La nuit du vendredi 6 octobre 2023, les musées et espaces d’exposition de la Ville de Mons ouvriront leurs portes pour vous offrir une expérience nouvelle et unique autour de la danse. Une nuit pour se déhancher, rêver et s’émouvoir !

De nombreux sites seront dès lors à visiter : Le BAM (Beaux-Arts Mons), Musée du Doudou, le Beffroi, Artothèque, Les Anciens Abattoirs, la Collégiale Sainte Waudru, le Mons Memorial Museum… Différents ateliers vous seront aussi proposés : créatifs, d’initiation aux percussions, design/récup et light painting. Des blindtest, des concerts et des animations musicales pour les enfants, mais aussi des visites sensorielles, des rencontres créatives, des concours… Pour cette édition 2023, la danse s’invite dans les musées. La Nuit des Musées de Mons 2023 est un évènement gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous le 6 octobre prochain. Le programme complet des festivités est à retrouver sur visitwallonia.be

Une toute nouvelle expo de prime abord peu 'ragoûtante' et pourtant très intéressante "Rattus".

Pour sa première année thématique, le Musée des égouts de Bruxelles vous invite à déconstruire les stéréotypes liés aux rats. Ludique et immersive, l’expo "Rattus" prend place dans tous les espaces du musée. La mauvaise réputation du rat n’est plus à faire. Mais cette réputation est-elle vraiment fondée ? Avec "Rattus", le musée donne à ses visiteurs des clés pour mieux appréhender le rat, son évolution, sa place et son rôle dans la ville. Le musée vous propose également de nombreuses animations inédites : ateliers scientifiques et culturels, rencontres avec des spécialistes et des dératiseurs… Des activités adaptées aux enfants, aux adolescents mais aussi aux adultes intéressés par l’environnement. "Rattus" est à découvrir jusqu’au mois de juin prochain.

Le Théâtre National Wallonie Bruxelles vous ouvre grand ses portes du 20 au 23 septembre pour le coup d’envoi de sa saison avec un week-end très spécial.

Théâtre, danse, performance, DJ, projection se succéderont dans les salles, sur la façade et au cœur de la ville. Vous pourrez entre autres voir "Flatland" une œuvre vidéo réalisée par deux artistes iraniens. Multiprimé, ce film donne vie de manière poétique et par le biais de la danse, à des formes géométriques inattendues. Filmé·es à distance depuis le toit d’un immeuble à Téhéran par une caméra en plongée, les danseur·ses s’effacent et deviennent une multitude de points, qui se combinent pour former un ballet fascinant. "Flatland" sera projeté tous les soirs sur la façade du Théâtre National. Si jamais vous êtes dans le coin cela vaut le détour. Infos theatrenational.be