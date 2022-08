La Nuit des étoiles ou l’histoire d’une étincelante métamorphose

Les Perséides, une pluie d’étoiles de la constellation de Persée

C’est donc lors de son voyage autour du soleil que notre planète traverse des zones extrêmement poussiéreuses. Un grain de poussière entre dans l’atmosphère avec une vitesse qui se situe entre 100.000 et 250.000 km/h. Leur combustion explique le scintillant spectacle que les "étoiles filantes" nous offrent pour le plaisir des yeux. En général, c’est entre la fin du mois de juillet et la moitié du mois d’août que cette pluie d’étoiles est la plus intense.

Francesco Lo Bue nous explique pourquoi cette drache d’étoiles est surnommée les Perséides : "Si on prolonge par la pensée la traînée d’une étoile filante et qu’on essaie de voir d’où elle vient, et qu’on fait de même les autres étoiles, toutes ces traînées semblent venir d’un même point. Il se situe dans une constellation qu’on appelle Persée. C’est comme si cette constellation nous balançait toutes sortes d’étoiles filantes. C’est pourquoi en cette période de l’année, on les appelle les Perséides. La même logique s’applique aux pluies d’étoiles du mois de décembre. Elles viennent d’une autre constellation qu’on appelle les Gémeaux. C’est pourquoi on les appelle les Géminides."