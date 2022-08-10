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Ukraine - Україна

Ніч зірок | La nuit des étoiles

il y a 38 minutesTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Літо та теплі нічні температури ідеально підходять для насолоди красою неба! Якщо небо ясне, то будуть умови для відстеження падаючих зірок.

Ніч з п'ятниці на суботу обіцяє стати ідеальною для спостереження за ними. Очевидно, це буде чудова нагода спостерігати Місяць і його кратери, моря і гори ввечері, а також туманності і галактики трохи пізніше.

Щоб спостерігати за всім цим, акваскоп Virelles пропонує ніч зірок. За допомогою бінокля та підзорної труби вони познайомлять вас із видимими сузір’ями та деякими орієнтирами на небі.

За умови, що на рандеву хмар немає.

Адреса: Aquascope Virelles - rue du Lac, 42 - 6461 Virelles

Aquascope de Virelles

La nuit des étoiles

L’été et la douceur des températures nocturnes sont idéales pour profiter de la beauté du ciel ! Si le ciel est clair, alors les conditions seront remplies pour suivre les étoiles filantes. La nuit de vendredi à samedi s’annonce comme étant la nuit idéale pour les observer. Ce sera évidemment une belle occasion d’observer la Lune et ses cratères, mers et montagnes à la tombée de la nuit, ainsi que les nébuleuses et les galaxies un peu plus tard. Pour bien observer tout ça, l’Aquascope de Virelles propose une nuit des Etoiles.  Avec des jumelles et des téléscopes, ils vous présenteront les constellations visibles et quelques repères dans le ciel.

Pourvu que les nuages ne soient pas au rendez-vous.  

Adresse : Aquascope Virelles - rue du Lac, 42 - 6461 Virelles

 

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