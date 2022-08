Ніч зірок | La nuit des étoiles

L’été et la douceur des températures nocturnes sont idéales pour profiter de la beauté du ciel ! Si le ciel est clair, alors les conditions seront remplies pour suivre les étoiles filantes. La nuit de vendredi à samedi s’annonce comme étant la nuit idéale pour les observer. Ce sera évidemment une belle occasion d’observer la Lune et ses cratères, mers et montagnes à la tombée de la nuit, ainsi que les nébuleuses et les galaxies un peu plus tard. Pour bien observer tout ça, l’Aquascope de Virelles propose une nuit des Etoiles. Avec des jumelles et des téléscopes, ils vous présenteront les constellations visibles et quelques repères dans le ciel.

Pourvu que les nuages ne soient pas au rendez-vous.

Adresse : Aquascope Virelles - rue du Lac, 42 - 6461 Virelles