Ніч зірок | La nuit des étoiles

Літо та теплі нічні температури ідеально підходять для насолоди красою неба! Якщо небо ясне, то будуть умови для відстеження падаючих зірок.

Ніч з п'ятниці на суботу обіцяє стати ідеальною для спостереження за ними. Очевидно, це буде чудова нагода спостерігати Місяць і його кратери, моря і гори ввечері, а також туманності і галактики трохи пізніше.

Щоб спостерігати за всім цим, акваскоп Virelles пропонує ніч зірок. За допомогою бінокля та підзорної труби вони познайомлять вас із видимими сузір’ями та деякими орієнтирами на небі.

За умови, що на рандеву хмар немає.

Адреса: Aquascope Virelles - rue du Lac, 42 - 6461 Virelles