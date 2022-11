La Nuit des écrivains : 6 faits que vous ignorez peut-être sur les auteurs invités de la 6e édition

L'une, Clara Ysé, est née quand l'autre, Ariane Le Fort a commencé à écrire. Trente ans d'écriture et huit romans dont Beau-Fils couronné par le Prix Rossel en 2003, où il est question d'amour, d'amitié, des sinuosités de l'âme humaine. Car l'humain, c'est ce qui intéresse le plus l'autrice qui a besoin d'écrire pour comprendre ce qui l'entoure. Alors, elle décortique, analyse, explore les nuances car pour elle "plus on est dans le détail, plus on est fédérateur". "En réalité, je ne suis pas une théoricienne, la vie est un brouillon et la littérature permet de l'arranger un peu, de mettre les choses au net, de tirer sur tous les fils intéressants et de voir ce que ça aurait pu donner".

Ariane Le Fort a publié au printemps dernier Quand les gens dorment chez Onlit éditions.