La Nuit des Choeurs - spectacle/promenade à l'Abbaye de Villers-la-Ville les 26 et 27 aout

Située au centre du Brabant Wallon, l’Abbaye cistercienne de Villers-la-Ville est le site idéal pour accueillir un évènement de cette qualité. Les multiples jardins, vestiges, colonnes offrent autant d’angles pittoresques et charmants. Un décor idéal pour laisser s’exprimer pleinement les chœurs.

Six ensembles vocaux de renommée internationale, au style musical bien distinct, rivaliseront de talent aux quatre coins de cette abbaye. Présents dans les endroits les plus remarquables du site historique, les artistes répètent leur concert de 20 minutes tout au long de la soirée. Les horaires des concerts permettent aux spectateurs de découvrir, à leur rythme, les divers ensembles vocaux, au détour d’un pan de muraille ou sous les voûtes séculaires d’une crypte, tout en profitant des espaces de repos et de restauration.

Par ce spectacle, les ruines reprennent soudainement vie. Les blessures du passé s’effacent au profit de quelques instants magiques. L’occasion, aussi, de mettre en valeur les efforts de longue haleine qui, depuis 1984, ont permis la restauration des parties les plus fragiles de l’abbaye.

Détails en compagnie de Benoit Meurens