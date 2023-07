La Nuit des Choeurs revient les 25 et 26 août à l'abbaye de Villers-la-Ville

Dès sa première édition en 2000, la Nuit des Choeurs s’est illustrée par la qualité de sa programmation de très haut niveau. D’année en année, les organisateurs ont cherché à accroître davantage la diversité et l’excellence des ensembles vocaux internationaux présentés au public.

La Nuit des Chœurs est la parfaite symbiose entre musique et féerie sur 360 °. Les majestueuses ruines et jardins de l’abbaye offrent une toile de fond particulièrement impressionnante aux ensembles vocaux invités pour l’occasion. De plus, la Nuit des Chœurs est le seul concert-promenade organisé dans les ruines qui, en plus d’exploiter la totalité du site, met l’ensemble de ce fabuleux bijou architectural sous les projecteurs. En effet, la Nuit des Chœurs illumine l’intégralité des ruines de l’abbaye et l’écrin de verdure qui l’entoure.

Six ensembles vocaux de renommée internationale, au style musical bien distinct, rivalisent de talent aux quatre coins de cette abbaye. Présents dans les endroits les plus remarquables du site historique, les artistes répètent leur concert de 20 minutes tout au long de la soirée. Les horaires des concerts permettent aux spectateurs de découvrir, à leur rythme, les divers ensembles vocaux, au détour d’un pan de muraille ou sous les voûtes séculaires d’une crypte, tout en profitant des espaces de repos et de restauration.

En fin de soirée, tous les artistes se rassemblent sur la grande scène pour une apothéose émouvante rehaussée d’un feu d’artifice prestigieux.

Située au centre du Brabant Wallon, l’Abbaye cistercienne de Villers-la-Ville est le site idéal pour accueillir un évènement de cette qualité. Les multiples jardins, vestiges, colonnes offrent autant d’angles pittoresques et charmants. Un décor idéal pour laisser s’exprimer pleinement les chœurs.