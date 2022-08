La Nuit des Chœurs, un concert-promenade au cœur des ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville

Chaque jour nous évoquons un festival de l’été, en Belgique et à l’étranger, au travers de leur programmation, d’interviews et d’anecdotes.

La 21e édition de la Nuit des Chœurs se tiendra ces vendredi 26 et samedi 27 août prochains, au cœur des ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville. La Nuit des Chœurs est donc un concert-promenade entièrement consacré à la musique chorale. Six chœurs seront présents cette année dans les endroits les plus remarquables de l’Abbaye de Villers-la-Ville.

Grâce à des horaires soigneusement étudiés, le spectateur découvre à son rythme chaque formation aux détours d’un point de muraille ou sous les voûtes d’une crypte séculaire et en fin de soirée, tous les choristes se retrouvent sur la scène principale pour une apothéose musicale qui est rehaussée d’un feu d’artifice géant.

Depuis sa création en 2000, la Nuit des Chœurs met en avant des chœurs populaires, et parmi les six formations à découvrir cette année, figure la réunion de deux chorales issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Vox Anima d’une part et Almakalia d’autre part, deux chorales qui se définissent comme des "chorales pop classiques". Elles reprendront, entre autres, quelques tubes de Queen. Dans un tout autre registre, le chœur de la Royale Air Force nous démontrera que la musique militaire peut être légère et rafraîchissante. Au rayon variété, on peut faire confiance à la chanteuse Natacha Saint-Pierre et à ses choristes pour faire résonner les pierres les plus inertes, quant aux traditions de l’est, l’ensemble Rustavi incarnera la tradition et le folklore géorgien sous toutes ses facettes. La tradition anglo-saxonne et tout le kitsch qu’on lui connaît sera représentée par le Kingdom Choir, qui a partagé la scène avec des pointures comme Elton John. Enfin, l’ensemble letton Maska illustrera ce pays qui s’adonne tout entier à la tradition du chant choral depuis des siècles.

Retrouvez toutes les informations et la programmation sur le site de La Nuit des chœurs.