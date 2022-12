La Nuit des Bibliothèques : un doudou, un livre et au lit !

Dans sa chronique Outside, Caroline Veyt vous invite à une sortie que vous pourrez faire entre le 16 décembre et le 23 janvier, que vous habitiez en Wallonie ou à Bruxelles. Une sortie en pyjama si le cœur vous en dit et ça, ce n’est pas tous les jours ! Et cette sortie, elle vous permettra, en prime, de développer l’imaginaire de vos enfants.

La Nuit des Bibliothèques est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui en est déjà à sa 11e édition !

A partir du 16 décembre, de nombreuses bibliothèques ouvrent leurs portes enfants et à leur famille, pour leur raconter des histoires… sur les thèmes de la nuit et des doudous. Imaginez, vous arrivez dans un bon gros pyjama douillet, vous vous installez confortablement et vous vous laissez emporter dans des histoires que vous ne connaissez pas, avec d’autres enfants, d’autres familles qui habitent à deux pas de chez vous et que vous n’avez peut-être jamais croisées… parce qu’à travers ces lectures, le but de la Nuit des Bibliothèques, c’est aussi de créer du lien.

Des activités annexes sont organisées par les bibliothèques. Par exemple Au dodo les doudous ! où l’on propose aux enfants d’apporter un doudou à la bibliothèque et le doudou fait dodo là-bas… et quand les enfants viennent rechercher leur doudou respectif, ils découvrent en images les aventures incroyables que leur peluche préférée a vécues à la bibliothèque… tous les livres qu’elle a lus pendant la nuit, et les enfants sont invités à les emprunter à leur tour, pour partager les histoires du doudou. Il y a aussi les ateliers Doudou it yourself organisés dans certaines bibliothèques. On y confectionne des doudous, mais aussi des attrape-rêves, des lanternes, des sacs à pyjama et d’autres petites choses.

La Tournée des Marchands de sable fait aussi son apparition dans le Brabant wallon, le Hainaut, les Provinces du Luxembourg et de Namur. Des équipes des bibliothèques vont se déplacer pour aller à la rencontre des enfants. Dans le Hainaut, c’est le bibliobus qui fera le déplacement, dans la Province du Luxembourg, c’est le biblio-ludobus qui effectuera deux haltes spéciales… chaque Province gère l’événement à sa façon.

Dès ce soir et jusqu’à la fin du mois de janvier, c’est la grande opération La Nuit des Bibliothèques… elles sont nombreuses à vous ouvrir leurs portes tout à l’heure : à Braine l’Alleud, Court-Saint-Etienne, Jodoigne, Rixensart, Waterloo, Evere, Ixelles, un peu partout en Belgique francophone ! Il y a là de beaux moments à vivre autour du monde merveilleux du livre ! Toutes les informations ici.