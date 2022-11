Le soir du 16 décembre 2022, les enfants et leurs familles sont invités à des lectures d’histoires sur les thèmes de la nuit et des doudous. Pour sa 11e édition, la Nuit des Bibliothèques s’étend à l’ensemble du réseau des bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce festival, initié par la Bibliothèque centrale du Brabant wallon (Fédération Wallonie-Bruxelles), s’organise en collaboration avec près de 126 bibliothèques publiques ! L’objectif est de sensibiliser les familles aux bienfaits de la lecture pour les tout-petits par le biais d’activités permettant de créer du lien.



Le soir du 16 décembre 2022, les enfants et leurs familles seront invités à des lectures d’histoires sur les thèmes de la nuit et des doudous, dans des ambiances pyjama taillées sur mesure. Pendant les vacances d’hiver et jusqu’au 31 janvier, les enfants et leurs familles pourront participer à des ateliers doudou it yourself pour y créer les doudous nés de leur imagination et inspirés par les albums découverts.

Au dodo les doudous ! Lors de cette animation, les enfants sont invités à apporter un doudou à la bibliothèque pour qu’il puisse y dormir. Quand ils viendront le rechercher, ils découvriront, en images, les aventures vécues par leur doudou et pourront emprunter les livres qu’il a lus pendant la nuit.

Nouveauté : La Tournée des Marchands de sable . Les services itinérants du Brabant wallon, du Hainaut, de Luxembourg et de Namur se déplaceront pour bercer les enfants d’histoires à dormir debout. Ces veillées sont aussi organisées au sein de collectivités accueillant des familles (maisons maternelles, centres d’accueil pour demandeurs d’asile,…).

Toutes les activités sont entièrement gratuites !

Alors… Envie d’une histoire à écouter avec votre enfant ? Rendez-vous en bibliothèque pour y laisser des voix ensorceleuses vous emmener vers un imaginaire réconfortant.