La Nuit de l’Obscurité revient ce 8 octobre

Avez-vous déjà essayé de compter les étoiles en regardant vers le ciel ? Si nous ne distinguons par grand-chose, c’est simplement à cause du fait que, dans la plupart de nos régions, les réverbères et autres activités nocturnes font qu’il ne fait jamais vraiment noir… On appelle ça de la pollution lumineuse, et c’est une vraie calamité pour plein d'écosystèmes ! Ce 8 octobre, au Rouge-Cloître à Bruxelles, mais aussi à la Maison du Parc naturel Hautes-Fagnes-Eifel, les éclairages publics seront éteints pour observer et comprendre dans le cadre de la Nuit de l’Obscurité. Ça va être excitant, d’autant qu’il y a aussi un tas d’animations pour toute la famille !