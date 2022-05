La nuit américaine dans un "School Bus", à Berzée

Le bus acquis par Daphné et Fabrice avait déjà traversé l’océan. "C’est un français qui le possédait. Il avait pour projet d’en faire pour moitié un logement et pour moitié un studio photo. Quand il nous l’a revendu, les banquettes avaient déjà été retirées, explique Daphné. Mais l’aménagement ne nous plaisait pas. Nous sommes donc repartis de zéro. On tenait à garder au maximum les éléments d’origine. Les plafonniers sont d’origine. On a simplement remplacé les ampoules par du LED. Les sorties de secours sont fonctionnelles et on a conservé les autocollants "emergency exit". Sur le poste du conducteur, on a dévié la fonction de certains boutons pour en faire des interrupteurs. Le rétroviseur intérieur du chauffeur est lui devenu le miroir de la salle de bain. Pour le mobilier, on a fait dans la deuxième main. A part la baignoire-sabot qu’on a dû acheter neuve. Une baignoire, oui parce que le plafond était trop bas pour installer une douche". Ajoutons encore que les fenêtres n’étaient pas étanches. Le bus prenait l’eau ! Chacune a été démontée, nettoyée et replacée avec un nouveau joint de silicone. Il aura fallu un an de travaux et de bricolages astucieux à Fabrice et Daphné pour aboutir à ce véritable petit studio de 22 mètres carrés. Plus long que large, mais spacieux et aéré.