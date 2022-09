La Nueva Cancion, ce genre musical au rôle important dans les luttes politiques et culturelles de l’Amérique latine

Comme Yupanqui, Violeta Parra a beaucoup voyagé, chantant et recueillant, puis préservant et popularisant des chansons d’anciens payadores. Elle a également créé, à partir de ces traditions de chant rural, un modèle et un répertoire pour ce qui deviendra la nueva canción. Ses chansons célèbrent le rural et le régional, la musique du paysan, du travailleur agricole et du migrant marginalisé.

Musicalement, Violetta Parra est pionnière dans l’utilisation d’instruments andins ou amérindiens – le charango à carapace de tatou, notamment ou encore la quena (flûte de bambou) et la flûte de pan.

Violetta Parra laissera un héritage de chansons exquises, dont beaucoup avec une pointe d’ironie, comme dans sa célèbre chanson "Gracias a la vida" (Merci à la vie), reprise plus tard par Joan Baez et une foule d’autres.