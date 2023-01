La nudité s’installe en haute couture

Jeudi, au dernier jour de la Semaine parisienne de la haute couture, Fendi a présenté une collection tout en lumière et transparence avec de nombreuses robes conçues autour de la lingerie. "C’est le monde intérieur qui sort à l’extérieur, à la fois au sens figuré et au sens propre et des sous-vêtements deviennent tenues de soirée", a déclaré le Britannique Kim Jones, directeur artistique des collections couture de la maison romaine dans les notes du défilé.

Devant les chanteuses Courtney Love et Rita Ora au premier rang portant des total looks presque identiques bleus avec des bottes compensées, ont défilé des mannequins en robes fluides, gris clair ou couleur chair avec des escarpins à talons bijoux.

Pour mieux confirmer la tendance, l’Américain Casey Cadwallader, designer de la maison Mugler, s’est infiltré jeudi soir sur la haute couture avec son défilé augmenté prêt-à-porter, premier show physique depuis le Covid-19 et un an après le décès du flamboyant fondateur de la marque Thierry Mugler, dont l’imaginaire de la femme sexy, glamour et puissante a marqué plusieurs générations de stylistes.

Corsets, jambes et fesses dénudées ou galbées dans du cuir ou de la dentelle sur un refrain "I’m sexy".

Le défilé s’est terminé en discothèque pour tout le monde, mêlant mannequins et invités. "Amusons-nous ! Mugler, cela a toujours été ça ! La mode, ce n’est pas marcher droit avec des visages tristes. C’est quelque chose de chaleureux et d’excitant !", a déclaré Casey Cadwallader à la presse.