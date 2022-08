La Nouvelle-Zélande veut changer de nom !

Et si la Nouvelle-Zélande s'appelait prochainement "Aotearoa" ? C'est le but d'une pétition signée par 70.000 personnes qui a été déposée au Parlement de la Nouvelle-Zélande, "incitant une commission parlementaire à examiner l’idée", rapporte la National Public Radio (NPR). Cette pétition a été montée par le parti Māori, représentant politique du peuple autochtone de Nouvelle-Zélande.

L’histoire de cette pétition démarre en septembre 2021. Après 24h d’existence, l’initiative cumule près de 25.000 signatures et permet de porter au grand public la volonté et le sérieux du parti à vouloir "rétablir les noms Te Reo Māori originaux pour toutes les villes et tous les lieux du motu d'ici 2026", comme l’a signifié Debbi Ngarewa-Packer, co-dirigeante du parti, au média Te Ao Māori (septembre 2021).