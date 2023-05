La Nouvelle-Zélande : terre promise des expats et lieu de pèlerinage pour les fans de cinéma

Avec un nombre de touristes par an équivalant presque celui de ses habitants, la Nouvelle-Zélande connaît aujourd’hui un nouvel engouement, sur lequel les journalistes d’Enquête exclusive ont souhaité lever le voile. Pendant plusieurs mois, ils ont vécu aux côtés des Néo-zélandais et des expatriés français, partis vivre à 20.000 kilomètres de leur pays d’origine. Leur reportage est à découvrir ce dimanche 21 mai sur La Trois.

Des lacs et des montagnes à perte de vue, des glaciers majestueux et des paysages à couper le souffle : bienvenue en Nouvelle-Zélande, l’un des pays les moins densément peuplés de la planète. Avec une superficie de 268.680 kilomètres carrés pour une population de 4,5 millions de personnes seulement, dont plus de la moitié vit à Auckland, la capitale, ce pays est en effet connu à travers le monde pour ses grands espaces vides. Une vacuité qui s’explique par l’occupation tardive de ce territoire, conquis pour la première fois par des colons polynésiens au 13e siècle, et qui séduit de plus en plus d’expatriés, venus s’établir dans ce petit coin de paradis.

De fait, vu son faible taux de chômage et les nombreuses opportunités d’emploi qui s’y trouvent offertes, le pays attire de nombreux Français en quête de tranquillité.